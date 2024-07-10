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Beş Dakika Rahat Vermeyenlerden Perpa Labirentine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beş Dakika Rahat Vermeyenlerden Perpa Labirentine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.07.2024 - 18:17

Bakalım bu Çarşamba günü hangi tweetler günümüzü şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Detay vermek önemli.

Detay vermek önemli.
twitter.com

Bunu herkes itiraf edemez.

Bunu herkes itiraf edemez.
twitter.com

Mel Gibson'ın meşhur meme'i gibi.

Mel Gibson'ın meşhur meme'i gibi.
twitter.com

Panik yapmayın!

Panik yapmayın!
twitter.com
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👇

👇
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Kar tatili gibi sıcak tatili de olmalı.

Kar tatili gibi sıcak tatili de olmalı.
twitter.com

Sağlıklı olsun da...

Sağlıklı olsun da...
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Planlı insanlara imreniyorum.

Planlı insanlara imreniyorum.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yine de özelliklerini gizleme.

Yine de özelliklerini gizleme.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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