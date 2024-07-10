Beş Dakika Rahat Vermeyenlerden Perpa Labirentine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Beş Dakika Rahat Vermeyenlerden Perpa Labirentine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Çarşamba günü hangi tweetler günümüzü şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Detay vermek önemli.
Bunu herkes itiraf edemez.
Mel Gibson'ın meşhur meme'i gibi.
Panik yapmayın!
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Kar tatili gibi sıcak tatili de olmalı.
Sağlıklı olsun da...
Planlı insanlara imreniyorum.
👇
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Yine de özelliklerini gizleme.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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