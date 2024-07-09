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Travma Yaratan Kombinlerden Paralel Evrende Külkedisi'ne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Travma Yaratan Kombinlerden Paralel Evrende Külkedisi'ne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.07.2024 - 19:05

Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Mantıklı!

Mantıklı!
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O yıllara geri dönebilsek...

O yıllara geri dönebilsek...
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Hadi bakalım!

Hadi bakalım!
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Rezalet!

Rezalet!
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O travmatik çizgi filmi hatırlayanlar?

O travmatik çizgi filmi hatırlayanlar?
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İyi gönderme!

İyi gönderme!
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Hayat yaşamaya değer.

Hayat yaşamaya değer.
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Tam olarak bu.

Tam olarak bu.
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Kahretsin çek!

Kahretsin çek!
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Nasıl vergi varsa düşünün.

Nasıl vergi varsa düşünün.
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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