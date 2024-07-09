Travma Yaratan Kombinlerden Paralel Evrende Külkedisi'ne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Travma Yaratan Kombinlerden Paralel Evrende Külkedisi'ne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Mantıklı!
O yıllara geri dönebilsek...
Hadi bakalım!
Rezalet!
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O travmatik çizgi filmi hatırlayanlar?
İyi gönderme!
Hayat yaşamaya değer.
Tam olarak bu.
Kahretsin çek!
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Nasıl vergi varsa düşünün.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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