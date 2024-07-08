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Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak İlginç Bilgiye Doyuran Kişiler

Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak İlginç Bilgiye Doyuran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.07.2024 - 14:28

Twitter'da bilmediği şeyleri merak eden kişiler çıkıyor ve ilginç bilgiler de her seferinde yağıyor. Bakalım haftanın günlük hayatta da ortama salabileceğiniz ilginç bilgileri hangileri?

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
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İlginç yanıtlar böyle 👇

İlginç yanıtlar böyle 👇
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Son cümleye kadar tırsıttı.

Son cümleye kadar tırsıttı.
twitter.com

Biraz da etimoloji...

Biraz da etimoloji...
twitter.com
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Biraz tesadüfler...

Biraz tesadüfler...
twitter.com

Faiz binmiştir.

Faiz binmiştir.
twitter.com

👇

👇
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Diğer ismi de Neşe.

Diğer ismi de Neşe.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz tarih

Biraz tarih
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Biraz daha tarih

Biraz daha tarih
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Bu kadar bilgi yeterli.

Bu kadar bilgi yeterli.
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