Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak İlginç Bilgiye Doyuran Kişiler
Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Katılarak İlginç Bilgiye Doyuran Kişiler
Twitter'da bilmediği şeyleri merak eden kişiler çıkıyor ve ilginç bilgiler de her seferinde yağıyor. Bakalım haftanın günlük hayatta da ortama salabileceğiniz ilginç bilgileri hangileri?
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Paylaşım şöyle 👇
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İlginç yanıtlar böyle 👇
🤔
Son cümleye kadar tırsıttı.
Biraz da etimoloji...
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Biraz tesadüfler...
Faiz binmiştir.
👇
Diğer ismi de Neşe.
👇
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Biraz tarih
Biraz daha tarih
Bu kadar bilgi yeterli.
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