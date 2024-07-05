Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta mizahın beşiği Twitter'da en çok hangi paylaşımlara güldük, hangi tweetleri etkileşim manyağı yaptık, hangilerini RT'ledik hepsi bu içerikte!
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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İnce görmüş.
👇
Vallahi başardık.
Biraz mahremiyet...
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Karbon ayakizi garibana işliyor.
Yoğun malzemeli kısım
Konsept hesaba sövmezsek...
Masada revolver eksik.
🤔
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Formadan daha kırmızı.
Buna da cevap ver.
Aman!
Son zamanların goygoysal olarak en zengin maçıydı.
Kimse mağdur olmamış.
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Bilen çıkmış işte.
Tek doğrusu yok!
Anlaman için daha ne yapsınlar?
Vardır bir sebebi.
👇
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