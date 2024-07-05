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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.07.2024 - 17:07

Geçtiğimiz hafta mizahın beşiği Twitter'da en çok hangi paylaşımlara güldük, hangi tweetleri etkileşim manyağı yaptık, hangilerini RT'ledik hepsi bu içerikte!

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

İnce görmüş.

İnce görmüş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Vallahi başardık.

Vallahi başardık.
twitter.com

Biraz mahremiyet...

Biraz mahremiyet...
twitter.com
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Karbon ayakizi garibana işliyor.

Karbon ayakizi garibana işliyor.
twitter.com

Yoğun malzemeli kısım

Yoğun malzemeli kısım
twitter.com

Konsept hesaba sövmezsek...

Konsept hesaba sövmezsek...
twitter.com

Masada revolver eksik.

Masada revolver eksik.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Formadan daha kırmızı.

Formadan daha kırmızı.
twitter.com

Buna da cevap ver.

Buna da cevap ver.
twitter.com

Aman!

Aman!
twitter.com

Son zamanların goygoysal olarak en zengin maçıydı.

Son zamanların goygoysal olarak en zengin maçıydı.
twitter.com

Kimse mağdur olmamış.

Kimse mağdur olmamış.
twitter.com
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Bilen çıkmış işte.

Bilen çıkmış işte.
twitter.com

Tek doğrusu yok!

Tek doğrusu yok!
twitter.com

Anlaman için daha ne yapsınlar?

Anlaman için daha ne yapsınlar?
twitter.com

Vardır bir sebebi.

Vardır bir sebebi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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