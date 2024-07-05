Almanya'da Satılan Dönerin Porsiyonu Twitter'da Dillere Düştü
Almanya'da Satılan Dönerin Porsiyonu Twitter'da Dillere Düştü
Gıda enflasyonunun rekor kırdığı ülkemizde restoran fiyatları da uçuyor. Hatta bu uçuş yerel seçimleri bile etkileyebiliyor. Bizimle özdeşleşen ve Avrupa'nın en popüler yemeklerinden biri haline gelen döner için de ufak bir servet ödememiz gerekiyor. Tam Türkiye'deki döner fiyatları konuşulurken Almanya'dan bir görsel geldi. Ekmeğin içindeki et miktarı pek çoğumuzu derinden etkiledi.
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Kakao tarlalarında çalışan Afrikalı gencin ilk kez çikolata yediği anlara denk gelmişsinizdir. Döner de milli yiyeceğimiz olmasına rağmen son yıllarda roket takıp uçan fiyatlarıyla ulaşımı zorlaşıyor. Gramajlar için 50 gramlar konuşuluyor.
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Tüm bu tartışmaların arasında bir Twitter kullanıcısı ayran ve dönerin en iyi lezzet kombinasyonu olduğunu paylaştı.
Bu paylaşımın normal şartlarda bizi gururlandırması gerekirken herkesin dikkatini et miktarı çekti.
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