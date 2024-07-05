Almanya'da Satılan Dönerin Porsiyonu Twitter'da Dillere Düştü

Gıda enflasyonunun rekor kırdığı ülkemizde restoran fiyatları da uçuyor. Hatta bu uçuş yerel seçimleri bile etkileyebiliyor. Bizimle özdeşleşen ve Avrupa'nın en popüler yemeklerinden biri haline gelen döner için de ufak bir servet ödememiz gerekiyor. Tam Türkiye'deki döner fiyatları konuşulurken Almanya'dan bir görsel geldi. Ekmeğin içindeki et miktarı pek çoğumuzu derinden etkiledi.