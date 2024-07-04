Acayip Ürün Açıklamalarından Ekonomiyi Düzeltecek Formüle Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Acayip Ürün Açıklamalarından Ekonomiyi Düzeltecek Formüle Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Twitter timeline'ında Perşembe gününe kimler damgasını vurmuş, kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Eskisi gibi olmaz.
👇
Hayaller vs hayatlar
👇
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Zaafımızı bulmuşlar.
Senin de suçun var.
👇
(Genel)
Öyle de bir durum var.
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Final vergisi
Yarın yine buralardayız.
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