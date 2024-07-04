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Acayip Ürün Açıklamalarından Ekonomiyi Düzeltecek Formüle Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Acayip Ürün Açıklamalarından Ekonomiyi Düzeltecek Formüle Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.07.2024 - 18:28

Bakalım Twitter timeline'ında Perşembe gününe kimler damgasını vurmuş, kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Eskisi gibi olmaz.

Eskisi gibi olmaz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hayaller vs hayatlar

Hayaller vs hayatlar
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Zaafımızı bulmuşlar.

Zaafımızı bulmuşlar.
twitter.com

Senin de suçun var.

Senin de suçun var.

👇

👇
twitter.com

(Genel)

(Genel)
twitter.com

Öyle de bir durum var.

Öyle de bir durum var.
twitter.com
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Final vergisi

Final vergisi
twitter.com

Yarın yine buralardayız.

Yarın yine buralardayız.

Bu içerikler de tam senlik 👍

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