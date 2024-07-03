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Bebeğini Online Alışveriş Gibi Yorumlayan Anne Gününüzü Şenlendirecek

Bebeğini Online Alışveriş Gibi Yorumlayan Anne Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 18:26

TikTok'ta her gün yeni bir akım çıkıyor. Son akımımız da annelerin çocuklarını internet alışverişi klişeleriyle puanlaması. Bir TikTok kullanıcısı da oğlunu puanladı ve bu akım viral oldu.

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Hız önemli.

Hız önemli.

Kullanıcı deneyimi de önemli.

Kullanıcı deneyimi de önemli.

Kargo önemli.

Kargo önemli.

Sakın iade etme!

Sakın iade etme!

Satıcı dürüstmüş.

Satıcı dürüstmüş.
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Bedene göre mi alınmalı?

Bedene göre mi alınmalı?

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