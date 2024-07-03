Bebeğini Online Alışveriş Gibi Yorumlayan Anne Gününüzü Şenlendirecek
Bebeğini Online Alışveriş Gibi Yorumlayan Anne Gününüzü Şenlendirecek
TikTok'ta her gün yeni bir akım çıkıyor. Son akımımız da annelerin çocuklarını internet alışverişi klişeleriyle puanlaması. Bir TikTok kullanıcısı da oğlunu puanladı ve bu akım viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hız önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcı deneyimi de önemli.
Kargo önemli.
Sakın iade etme!
Satıcı dürüstmüş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bedene göre mi alınmalı?
💕
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın