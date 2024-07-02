Ünsüzlerle Foto Çektiren Ünlüden Romantizme Turp Sıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ünsüzlerle Foto Çektiren Ünlüden Romantizme Turp Sıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Temmuz ayının ilk Salı günü yoğun gündemin arasından sıyrılıp güldürenler kimler?
İyi eğlenceler 🚀
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Klonlara yenisi eklendi.
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Sınıf kinini konsept hesaptan çıkaranlar...
Ne olur ne olmaz.
Buna da yükselmezsin.
Biraz da gerçekler!
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Fakirlikten dolandırılamamak isimli çalışma
👇
İnsan özeniyor.
Kan bağı dedikleri
Bravo 👑
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Neden Bartın?
Edebi travmaları aşmak çok zor.
Abla harcanıyorsun.
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