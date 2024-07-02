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Ünsüzlerle Foto Çektiren Ünlüden Romantizme Turp Sıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ünsüzlerle Foto Çektiren Ünlüden Romantizme Turp Sıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.07.2024 - 19:24

Bakalım Temmuz ayının ilk Salı günü yoğun gündemin arasından sıyrılıp güldürenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

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Klonlara yenisi eklendi.

Klonlara yenisi eklendi.
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Sınıf kinini konsept hesaptan çıkaranlar...

Sınıf kinini konsept hesaptan çıkaranlar...
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Ne olur ne olmaz.

Ne olur ne olmaz.
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Buna da yükselmezsin.

Buna da yükselmezsin.
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Biraz da gerçekler!

Biraz da gerçekler!
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Fakirlikten dolandırılamamak isimli çalışma

Fakirlikten dolandırılamamak isimli çalışma
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İnsan özeniyor.

İnsan özeniyor.
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Kan bağı dedikleri

Kan bağı dedikleri
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Bravo 👑

Bravo 👑
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Neden Bartın?

Neden Bartın?
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Edebi travmaları aşmak çok zor.

Edebi travmaları aşmak çok zor.
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Abla harcanıyorsun.

Abla harcanıyorsun.
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