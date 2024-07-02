Bir Yanlış Anlaşılma Sonucu Kapısında 6 Koli Kondom Bulan Twitter Kullanıcısı
Bir Yanlış Anlaşılma Sonucu Kapısında 6 Koli Kondom Bulan Twitter Kullanıcısı
İnsanlık hali, hepimiz hata yapabiliyoruz. Özellikle yanlış anlaşılmalar başımıza ilginç olayların gelmesine neden olabiliyor. Bu yanlış anlaşılma hikayelerinden biri de bir X kullanıcısı. Basit bir etkinlik düzenlemek isterken kolilerce kondomla baş başa kalan kahramanımız bu olayı bir 'flood' şeklinde anlattı.
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Olay şöyle başlıyor.
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Amaç farkındalık oluşturmak.
Sponsor aranıyor.
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"Kargocular beni tanır"
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"Artık nasıl korktuysa..."
5 yıldır kondom masrafı olmadığını belirterek hikayeyi sonlandırdı.
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