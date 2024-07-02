Bir Yanlış Anlaşılma Sonucu Kapısında 6 Koli Kondom Bulan Twitter Kullanıcısı

İnsanlık hali, hepimiz hata yapabiliyoruz. Özellikle yanlış anlaşılmalar başımıza ilginç olayların gelmesine neden olabiliyor. Bu yanlış anlaşılma hikayelerinden biri de bir X kullanıcısı. Basit bir etkinlik düzenlemek isterken kolilerce kondomla baş başa kalan kahramanımız bu olayı bir 'flood' şeklinde anlattı.