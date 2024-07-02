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Bir Yanlış Anlaşılma Sonucu Kapısında 6 Koli Kondom Bulan Twitter Kullanıcısı

Bir Yanlış Anlaşılma Sonucu Kapısında 6 Koli Kondom Bulan Twitter Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.07.2024 - 16:42

İnsanlık hali, hepimiz hata yapabiliyoruz. Özellikle yanlış anlaşılmalar başımıza ilginç olayların gelmesine neden olabiliyor. Bu yanlış anlaşılma hikayelerinden biri de bir X kullanıcısı. Basit bir etkinlik düzenlemek isterken kolilerce kondomla baş başa kalan kahramanımız bu olayı bir 'flood' şeklinde anlattı.

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Olay şöyle başlıyor.

Olay şöyle başlıyor.

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"Artık nasıl korktuysa..."

5 yıldır kondom masrafı olmadığını belirterek hikayeyi sonlandırdı.

5 yıldır kondom masrafı olmadığını belirterek hikayeyi sonlandırdı.

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