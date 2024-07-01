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Askerdeki Sevgilisi Tarafından Google Muamelesi Yapılan Kadın Viral Oldu

Askerdeki Sevgilisi Tarafından Google Muamelesi Yapılan Kadın Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.07.2024 - 17:06

Güvenlik zaafiyeti yaratacağı düşüncesiyle askeriyelerde akıllı telefonlar yasak. O yüzden bir süredir eski tip tuşlu telefonlar tercih ediliyor. Tabii internet bağlantısı olmayınca merak edilen konular için sivilde pek de kullanmadığımız SMS devreye giriyor. TikTok'ta zeynerbaser08 isimli kullanıcı da sevgilisinin mesajlarını paylaştı.

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Mesajlar şöyle👇

Mesajlar şöyle👇

Maçkolik muamelesi de yapılmış.

Maçkolik muamelesi de yapılmış.

Şarkı sözü için de SMS hakları harcanmış.

Şarkı sözü için de SMS hakları harcanmış.

Son dakika skorları...

Son dakika skorları...

Anlık gel gitler...

Anlık gel gitler...
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Akla gelen garip şeyler...

Akla gelen garip şeyler...

Askerde motor ne alaka?

Askerde motor ne alaka?

Biraz da siyaset.

Biraz da siyaset.

Dolar Euro seçim sonuçları...

Dolar Euro seçim sonuçları...

Tabii her zaman Google'lık olmaz.

Tabii her zaman Google'lık olmaz.
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Tabii atılan ince bir mesajla kapatalım.

Tabii atılan ince bir mesajla kapatalım.

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