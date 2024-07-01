Askerdeki Sevgilisi Tarafından Google Muamelesi Yapılan Kadın Viral Oldu

Güvenlik zaafiyeti yaratacağı düşüncesiyle askeriyelerde akıllı telefonlar yasak. O yüzden bir süredir eski tip tuşlu telefonlar tercih ediliyor. Tabii internet bağlantısı olmayınca merak edilen konular için sivilde pek de kullanmadığımız SMS devreye giriyor. TikTok'ta zeynerbaser08 isimli kullanıcı da sevgilisinin mesajlarını paylaştı.