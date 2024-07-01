Askerdeki Sevgilisi Tarafından Google Muamelesi Yapılan Kadın Viral Oldu
Askerdeki Sevgilisi Tarafından Google Muamelesi Yapılan Kadın Viral Oldu
Güvenlik zaafiyeti yaratacağı düşüncesiyle askeriyelerde akıllı telefonlar yasak. O yüzden bir süredir eski tip tuşlu telefonlar tercih ediliyor. Tabii internet bağlantısı olmayınca merak edilen konular için sivilde pek de kullanmadığımız SMS devreye giriyor. TikTok'ta zeynerbaser08 isimli kullanıcı da sevgilisinin mesajlarını paylaştı.
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Mesajlar şöyle👇
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Maçkolik muamelesi de yapılmış.
Şarkı sözü için de SMS hakları harcanmış.
Son dakika skorları...
Anlık gel gitler...
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Akla gelen garip şeyler...
Askerde motor ne alaka?
Biraz da siyaset.
Dolar Euro seçim sonuçları...
Tabii her zaman Google'lık olmaz.
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Tabii atılan ince bir mesajla kapatalım.
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