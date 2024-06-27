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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.06.2024 - 16:39

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Helal sana Merve!

Helal sana Merve!
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Bayram böyle geçti.

Bayram böyle geçti.
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Robert Faruk

Robert Faruk
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Sıkıcı Batı ülkelerinden iyidir.

Sıkıcı Batı ülkelerinden iyidir.
twitter.com
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Sağlıklı yaşam!

Sağlıklı yaşam!
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Uha uha ne demek?

Uha uha ne demek?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Bu kadar net!

Bu kadar net!
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Dark'ın kaçıncı sezonu?

Dark'ın kaçıncı sezonu?
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Sakın!

Sakın!
twitter.com

👇

👇
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Demiş bulundun.

Demiş bulundun.
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Haksız sayılmaz.

Haksız sayılmaz.
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Bari saklasaydınız.

Bari saklasaydınız.
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Özgürlüğe kaçış!

Özgürlüğe kaçış!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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