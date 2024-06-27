Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Helal sana Merve!
Bayram böyle geçti.
Robert Faruk
Sıkıcı Batı ülkelerinden iyidir.
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Sağlıklı yaşam!
Uha uha ne demek?
🤔
Bu kadar net!
Dark'ın kaçıncı sezonu?
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Sakın!
👇
Demiş bulundun.
Haksız sayılmaz.
Bari saklasaydınız.
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Özgürlüğe kaçış!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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