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Babalarının Cinsliklerini Paylaşarak Takipçilerini Dumura Uğratan Evlatlar

Babalarının Cinsliklerini Paylaşarak Takipçilerini Dumura Uğratan Evlatlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.06.2024 - 17:41

Bir Twitter hesabı takipçilerine babaları hakkında linçlenebilecekleri fikirlerini sordu. Pek çok travmatik yanıt gelse de bazıları babalarının ilginç davranışlarını paylaşarak etkileşime doydu.

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Paylaşım şöyleydi ⬇️

Paylaşım şöyleydi ⬇️
twitter.com

Gelen yorumlara bakalım.

Gelen yorumlara bakalım.
twitter.com

Biraz narsistlik var.

Biraz narsistlik var.
twitter.com

Dekont göndermek yeni bir davranış.

Dekont göndermek yeni bir davranış.
twitter.com

Denemek lazım.

Denemek lazım.
twitter.com
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Haber televizyonu yorumcusu gibi adammış.

Haber televizyonu yorumcusu gibi adammış.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Soru içinde soru.

Soru içinde soru.
twitter.com

Kibarlık...

Kibarlık...
twitter.com

Öyle de bir sıkıntı var.

Öyle de bir sıkıntı var.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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