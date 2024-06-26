Babalarının Cinsliklerini Paylaşarak Takipçilerini Dumura Uğratan Evlatlar
Babalarının Cinsliklerini Paylaşarak Takipçilerini Dumura Uğratan Evlatlar
Bir Twitter hesabı takipçilerine babaları hakkında linçlenebilecekleri fikirlerini sordu. Pek çok travmatik yanıt gelse de bazıları babalarının ilginç davranışlarını paylaşarak etkileşime doydu.
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Paylaşım şöyleydi ⬇️
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Gelen yorumlara bakalım.
Biraz narsistlik var.
Dekont göndermek yeni bir davranış.
Denemek lazım.
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Haber televizyonu yorumcusu gibi adammış.
🤔
Soru içinde soru.
Kibarlık...
Öyle de bir sıkıntı var.
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