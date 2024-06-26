Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Mezuniyeti Çok Ciddiye Alanlardan Yüksek Libidolu Kurumsal Hesaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mezuniyeti Çok Ciddiye Alanlardan Yüksek Libidolu Kurumsal Hesaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.06.2024 - 18:20

Bakalım Çarşamba günü Twitter timeline'ına kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

İsminiz Sibel mi?

İsminiz Sibel mi?
twitter.com

Abartmayın!

Abartmayın!
twitter.com

Her yer dağ mı?

Her yer dağ mı?
twitter.com

En azından dürüst.

En azından dürüst.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Mental olarak yaşlılara yer verelim.

Mental olarak yaşlılara yer verelim.
twitter.com

O nasıl bir çevredir?

O nasıl bir çevredir?
twitter.com

Oynayasım geldi.

Oynayasım geldi.
twitter.com

Danışmanı da yok Google'ın.

Danışmanı da yok Google'ın.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkçe anlıyor yani?

Türkçe anlıyor yani?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın