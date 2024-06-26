Mezuniyeti Çok Ciddiye Alanlardan Yüksek Libidolu Kurumsal Hesaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mezuniyeti Çok Ciddiye Alanlardan Yüksek Libidolu Kurumsal Hesaba Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter timeline'ına kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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İsminiz Sibel mi?
Abartmayın!
Her yer dağ mı?
En azından dürüst.
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Mental olarak yaşlılara yer verelim.
O nasıl bir çevredir?
Oynayasım geldi.
Danışmanı da yok Google'ın.
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Türkçe anlıyor yani?
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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