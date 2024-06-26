Libidolarını Yükselten En Saçma Şeyleri Paylaşarak Derin Düşüncelere Daldıran Kişiler
Libidolarını Yükselten En Saçma Şeyleri Paylaşarak Derin Düşüncelere Daldıran Kişiler
Libido denen mevzu mevsime, psikolojiye, beğeniye göre yükselir veya alçalır. Ancak bazı saçma hareketler de libidoyu yükseltebiliyor. O hareketlerin ne olduğu soruldu. Açık yüreklilikle verilen yanıtlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın