Ev Yapımı Limonata Dolandırıcılığından Bardak Toplayan Çilekeş Anaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ev Yapımı Limonata Dolandırıcılığından Bardak Toplayan Çilekeş Anaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü timeline'ında kimlerin imzası var, en çok güldüren tweetler kimlere ait?
İyi eğlenceler...
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Başlayalım!
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Bilinmeyen anlamında X
🤔
Ben kaldım kardeş.
Ona mı düştün?
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Ne kadarlık bir dönem?
Salatadır nihayetinde.
👇
İlla bir drama queenlik...
Bir de kendini verse neler olacak.
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Çocuk helak oldu.
🤔
İyi yöntem!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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