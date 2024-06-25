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Ev Yapımı Limonata Dolandırıcılığından Bardak Toplayan Çilekeş Anaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ev Yapımı Limonata Dolandırıcılığından Bardak Toplayan Çilekeş Anaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.06.2024 - 18:23

Bakalım Salı günü timeline'ında kimlerin imzası var, en çok güldüren tweetler kimlere ait?

İyi eğlenceler...

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bilinmeyen anlamında X

Bilinmeyen anlamında X
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🤔

🤔
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Ben kaldım kardeş.

Ben kaldım kardeş.
twitter.com

Ona mı düştün?

Ona mı düştün?
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Ne kadarlık bir dönem?

Ne kadarlık bir dönem?
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Salatadır nihayetinde.

Salatadır nihayetinde.
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👇

👇
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İlla bir drama queenlik...

İlla bir drama queenlik...
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Bir de kendini verse neler olacak.

Bir de kendini verse neler olacak.
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Çocuk helak oldu.

Çocuk helak oldu.
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🤔

🤔
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İyi yöntem!

İyi yöntem!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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