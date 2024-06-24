Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Salçasız Kalan Dolma İçinden Bankamatiklerin Gereksiz Şovuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Salçasız Kalan Dolma İçinden Bankamatiklerin Gereksiz Şovuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 19:33

Bakalım bayram sonrası yeni haftaya başladığımız bu Pazartesi kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimlerin tweetleri güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

En azından futbola doyarız.

En azından futbola doyarız.
twitter.com

GK'da iyi puan yapar.

GK'da iyi puan yapar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O kadar da sonuç verememiş.

O kadar da sonuç verememiş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yazmasa çözemeyecektik.

Yazmasa çözemeyecektik.
twitter.com

Bir dost tavsiyesi...

Bir dost tavsiyesi...
twitter.com

3 dolar için bu kadar şova gerek var mıydı?

3 dolar için bu kadar şova gerek var mıydı?
twitter.com

Hayvanın rızkını almış.

Hayvanın rızkını almış.
twitter.com

Demezsin ki De Niro.

Demezsin ki De Niro.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başınıza ekstra bela ister misiniz?

Başınıza ekstra bela ister misiniz?
twitter.com

Arada kalmış.

Arada kalmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşke...

Keşke...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın