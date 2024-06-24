Salçasız Kalan Dolma İçinden Bankamatiklerin Gereksiz Şovuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salçasız Kalan Dolma İçinden Bankamatiklerin Gereksiz Şovuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bayram sonrası yeni haftaya başladığımız bu Pazartesi kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimlerin tweetleri güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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En azından futbola doyarız.
GK'da iyi puan yapar.
👇
O kadar da sonuç verememiş.
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Yazmasa çözemeyecektik.
Bir dost tavsiyesi...
3 dolar için bu kadar şova gerek var mıydı?
Hayvanın rızkını almış.
Demezsin ki De Niro.
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Başınıza ekstra bela ister misiniz?
Arada kalmış.
👇
Keşke...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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