Beğenmedikleri Müşterilere Dilenci Muamelesi Yapan Cafe Çalışanları Tepkilerin Odağında

Ülkemizde son zamanlarda cafe restoran gibi işletmelerin pahalılığının yanında yeni şikayetler de eklenmeye başladı. O da özellikle lüks mekanlardaki çalışanların müşterilere davranışları. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir lüks mekan da bir Twitter kullanıcısının babasına yapılan muamele nedeniyle tepkileri üzerine çekti.