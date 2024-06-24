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Beğenmedikleri Müşterilere Dilenci Muamelesi Yapan Cafe Çalışanları Tepkilerin Odağında

Beğenmedikleri Müşterilere Dilenci Muamelesi Yapan Cafe Çalışanları Tepkilerin Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 14:16

Ülkemizde son zamanlarda cafe restoran gibi işletmelerin pahalılığının yanında yeni şikayetler de eklenmeye başladı. O da özellikle lüks mekanlardaki çalışanların müşterilere davranışları. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir lüks mekan da bir Twitter kullanıcısının babasına yapılan muamele nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

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Paylaşım şöyle 👇

Tabii insanı daha çok rahatsız eden durum ise "kraldan çok kralcılık".

Tabii insanı daha çok rahatsız eden durum ise "kraldan çok kralcılık".

Mekana yapılan yorumlar da güncellendi.

Mekana yapılan yorumlar da güncellendi.

Organize olundu.

Organize olundu.

Anlatılanlara göre bu durum pek çok kişinin şahit olduğu bir sorun.

Anlatılanlara göre bu durum pek çok kişinin şahit olduğu bir sorun.
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Tecrübelerini paylaşanlar da oldu.

Tecrübelerini paylaşanlar da oldu.

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