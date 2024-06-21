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Annesinin 23 Yıl Sonra Kendisini Stalkladığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Annesinin 23 Yıl Sonra Kendisini Stalkladığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 16:56

Twitter'da artık neredeyse herkes özel hayatında yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor. Kimi aşık olduğu erkeği ya da kadını, kimi de annesi veya babasıyla olan derdini anlatıyor. Son olarak Burçak isimli bir sosyal medya kullancısı, annesinin kendisini 23 günlükken bırakıp gittini, aradan 23 yıl geçtikten sonra da sosyal medyada kendisini stakladığını paylaştı. Sosyal medyayı ikiye bölen hikayede kadına destek verenler kadar tepki verenler de oldu.

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Twitter kullanıcısının tartışmanın fitilini ateşlediği paylaşımı şöyle👇🏻

Twitter kullanıcısının tartışmanın fitilini ateşlediği paylaşımı şöyle👇🏻

Kimi iyimser yaklaştı, annesinin emeğini göz ardı etmemesi gerektiğini önerdi.

Kimi iyimser yaklaştı, annesinin emeğini göz ardı etmemesi gerektiğini önerdi.
twitter.com

Kimi de annesine olan öfkesine destek verdi.

Kimi de annesine olan öfkesine destek verdi.
twitter.com

Bazıları destek vermekle kalmayıp 'Affet' diyenlere tepki de gösterdi.

Bazıları destek vermekle kalmayıp 'Affet' diyenlere tepki de gösterdi.
twitter.com

Benzer hikaye yaşayanlar da, paylaşım yapan kadının yalnız olmadığını gösterdi.

Benzer hikaye yaşayanlar da, paylaşım yapan kadının yalnız olmadığını gösterdi.
twitter.com
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twitter.com

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