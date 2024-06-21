Annesinin 23 Yıl Sonra Kendisini Stalkladığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Annesinin 23 Yıl Sonra Kendisini Stalkladığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Twitter'da artık neredeyse herkes özel hayatında yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor. Kimi aşık olduğu erkeği ya da kadını, kimi de annesi veya babasıyla olan derdini anlatıyor. Son olarak Burçak isimli bir sosyal medya kullancısı, annesinin kendisini 23 günlükken bırakıp gittini, aradan 23 yıl geçtikten sonra da sosyal medyada kendisini stakladığını paylaştı. Sosyal medyayı ikiye bölen hikayede kadına destek verenler kadar tepki verenler de oldu.
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Twitter kullanıcısının tartışmanın fitilini ateşlediği paylaşımı şöyle👇🏻
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Kimi iyimser yaklaştı, annesinin emeğini göz ardı etmemesi gerektiğini önerdi.
Kimi de annesine olan öfkesine destek verdi.
Bazıları destek vermekle kalmayıp 'Affet' diyenlere tepki de gösterdi.
Benzer hikaye yaşayanlar da, paylaşım yapan kadının yalnız olmadığını gösterdi.
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