Annesinin 23 Yıl Sonra Kendisini Stalkladığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Twitter'da artık neredeyse herkes özel hayatında yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor. Kimi aşık olduğu erkeği ya da kadını, kimi de annesi veya babasıyla olan derdini anlatıyor. Son olarak Burçak isimli bir sosyal medya kullancısı, annesinin kendisini 23 günlükken bırakıp gittini, aradan 23 yıl geçtikten sonra da sosyal medyada kendisini stakladığını paylaştı. Sosyal medyayı ikiye bölen hikayede kadına destek verenler kadar tepki verenler de oldu.