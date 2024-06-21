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Sahte Yatırım Tavsiyesi Reklamlarına Dikkat: Dolandırıcılığa Karşı Tazminat Hakkınızı Biliyor musunuz?

Sahte Yatırım Tavsiyesi Reklamlarına Dikkat: Dolandırıcılığa Karşı Tazminat Hakkınızı Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 13:20 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 14:02

Son dönemlerde yapay zeka kullanılarak oluşturulan yanıltıcı reklamlar ve dolandırıcılık vakaları giderek artıyor. Bu durum, birçok insanın maddi ve manevi anlamda mağdur olmasına neden oluyor. Üstelik sosyal medya platformları da hiçbir mesuliyet kabul etmeyerek sorumluluktan kaçıyor. Anlayacağınız yalnızız ve bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Peki, böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Gelin anlatıyoruz.

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Sosyal medya platformları üzerinden yapılan yapay zeka destekli dolandırıcılık vakaları, önemli bir tartışma başlatmış durumda.

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan yapay zeka destekli dolandırıcılık vakaları, önemli bir tartışma başlatmış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları bazen karşılarına çıkan yatırım tavsiyesi reklamlarına aldanabiliyor. Kimileri aldanma sebebinin reklamda önemli bir ismin olmasından kaynaklandığını söylüyor. Dolandırıcılar yapay zeka ile ünlü isimlerin ses ve görüntülerini kullanarak kullanıcıları kandırabiliyor.

Sosyal medya şirketlerine dolandırıcılık mağdurları tazminat talebinde bulunabilir.

Sosyal medya şirketlerine dolandırıcılık mağdurları tazminat talebinde bulunabilir.

Ancak net bir düzenleme olmadığı için bu noktada olayın özelliklerine, şirketin ihmali olup olmadığına bakılarak tazminat hakkı olup olmadığına karar veriliyor.

Avukat Sinan Keskin, ''Eğer sosyal medya şirketi, dolandırıcılığı önlemek için gerekli özeni göstermemişse ve bu nedenle bir zarar doğmuşsa, mağdur kişi tazminat talep edebilir.'' diyor.

Avukat Sinan Keskin, ''Eğer sosyal medya şirketi, dolandırıcılığı önlemek için gerekli özeni göstermemişse ve bu nedenle bir zarar doğmuşsa, mağdur kişi tazminat talep edebilir.'' diyor.

Örneğin; sosyal medya şirketinin veri güvenliğini sağlamada ihmalinden dolayı kişisel verilerin kötüye kullanılırsa şirket tazminat ödemek durumunda kalabilir.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da 'Meta yapay zeka destekli bu haberleri nasıl ve neden yayınlıyor?' sorusuna şöyle yanıt veriyor:

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da 'Meta yapay zeka destekli bu haberleri nasıl ve neden yayınlıyor?' sorusuna şöyle yanıt veriyor:

''Dolandırıcılar özellikle sosyal medya platformlarında reklam onay süreçlerini manipüle etmek için birden fazla farklı yöntemler kullanıyorlar. Bunların başında ise reklam yayınlama kuralları daha esnek olan ülkelerdeki hesaplardan dolandırıcılık içerikli reklamları yayınlamak oluyor. Reklamını hangi ülkeden yayınlanırsa yayınlansın hedef ülke seçme şansının tanınıyor olması dolandırıcılara bu konuda fazlaca rahatlık sağlamakta. İçerik kriterlerinin de sorgulanmasında kolaylık sağlayan bu durum reklamların onay sürecinde de etkili oluyor.''

Bu tür dolandırıcılığa karşı ne yapmalıyız?

Bu tür dolandırıcılığa karşı ne yapmalıyız?

Yapay zeka ile hazırlanmış videolarda ünlü kişilerin görüntüleri manipüle edilerek dolandırıcılık amaçlı kullanılıyor. Bu tarz videolar ile karşılaştığımızda adı kullanılan kurum ile iletişime geçmek ve teyit etmek gerekiyor.

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Demircan, şüphelenilen durumlarda videoyu dikkatli analiz etmemiz gerektiğini belirtiyor.

Demircan, şüphelenilen durumlarda videoyu dikkatli analiz etmemiz gerektiğini belirtiyor.

''Bu tarz videolar gerçeğe çok yakın olsada ağız ve görüntü uyumsuzlukları yaşanmaktadır. Ağzın şekli ve ses çoğu videoda senkron bir şekilde görülmemektedir. Görsel ve işitsel olarak da o videoların sahte olduğu vatandaşlar tarafından tespit edilebilir.''

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Tribal Turk

facebookta reklamı sahtekarlık veya dolandırıcılık diye bir kaç kez şikayet ettim bir iki gün sonra reklam politikası ile uyumlu cevabı geldi

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