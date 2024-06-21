Sahte Yatırım Tavsiyesi Reklamlarına Dikkat: Dolandırıcılığa Karşı Tazminat Hakkınızı Biliyor musunuz?

Son dönemlerde yapay zeka kullanılarak oluşturulan yanıltıcı reklamlar ve dolandırıcılık vakaları giderek artıyor. Bu durum, birçok insanın maddi ve manevi anlamda mağdur olmasına neden oluyor. Üstelik sosyal medya platformları da hiçbir mesuliyet kabul etmeyerek sorumluluktan kaçıyor. Anlayacağınız yalnızız ve bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Peki, böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Gelin anlatıyoruz.

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