Sahte Yatırım Tavsiyesi Reklamlarına Dikkat: Dolandırıcılığa Karşı Tazminat Hakkınızı Biliyor musunuz?
Sahte Yatırım Tavsiyesi Reklamlarına Dikkat: Dolandırıcılığa Karşı Tazminat Hakkınızı Biliyor musunuz?
Son dönemlerde yapay zeka kullanılarak oluşturulan yanıltıcı reklamlar ve dolandırıcılık vakaları giderek artıyor. Bu durum, birçok insanın maddi ve manevi anlamda mağdur olmasına neden oluyor. Üstelik sosyal medya platformları da hiçbir mesuliyet kabul etmeyerek sorumluluktan kaçıyor. Anlayacağınız yalnızız ve bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Peki, böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Gelin anlatıyoruz.
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Sosyal medya platformları üzerinden yapılan yapay zeka destekli dolandırıcılık vakaları, önemli bir tartışma başlatmış durumda.
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Sosyal medya şirketlerine dolandırıcılık mağdurları tazminat talebinde bulunabilir.
Avukat Sinan Keskin, ''Eğer sosyal medya şirketi, dolandırıcılığı önlemek için gerekli özeni göstermemişse ve bu nedenle bir zarar doğmuşsa, mağdur kişi tazminat talep edebilir.'' diyor.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da 'Meta yapay zeka destekli bu haberleri nasıl ve neden yayınlıyor?' sorusuna şöyle yanıt veriyor:
Bu tür dolandırıcılığa karşı ne yapmalıyız?
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Demircan, şüphelenilen durumlarda videoyu dikkatli analiz etmemiz gerektiğini belirtiyor.
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facebookta reklamı sahtekarlık veya dolandırıcılık diye bir kaç kez şikayet ettim bir iki gün sonra reklam politikası ile uyumlu cevabı geldi
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