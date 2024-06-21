Kirli Bulaşıklar Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Baba, Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü!

Green, New York Post ile yaptığı röportajda, olayın ardından uyuyamadığını ve sürekli ağladığını ifade etti. Ayrıca, Timothy Ray Lisby aleyhine mahkemede ifade vereceğini ve gereken her şeyi yapacağını söyledi. 14 Haziran'da yaşanan korkunç ölümün ardından soruşturma ise halen devam ediyor.