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Kirli Bulaşıklar Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Baba, Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü!

Kirli Bulaşıklar Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Baba, Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 11:48

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana bölgesinde yaşanan olayda, bir baba ve oğul arasında kirli bulaşıklar yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti! Babanın oğlunu kalbinden bıçakladığı bildirildi, olayın faali, 59 yaşındaki Timothy Ray Lisby,  31 yaşındaki oğlu  Christopher Allen'ı öldürdü. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: New York Post

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Polis, bir babanın lavabodaki kirli bulaşıklar yüzünden çıkan tartışma sırasında oğlunu kalbinden bıçakladığını açıkladı!

Polis, bir babanın lavabodaki kirli bulaşıklar yüzünden çıkan tartışma sırasında oğlunu kalbinden bıçakladığını açıkladı!

Korkunç olay Indianapolis'teki Dogie Road'daki bir karavanda yaşandı. Babayla oğlu, kirli bulaşıklar yüzünden tartıştıktan sonra güreşmeye başladılar. Görgü tanığının ifadesinde göre, tartışma, bir süre sonra Timothy Ray Lisby'nin mutfak aletleriyle oğluna saldırmasıyla devam etti.

Olayın tanığı olan aile dostu Jeremiah Green, olayın ardından 911'i aradı ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Olayın tanığı olan aile dostu Jeremiah Green, olayın ardından 911'i aradı ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Polis memurları, genç Lisby'yi oturma odasında göğsünden bıçaklanmış halde ve kanlar içinde buldu. Christopher Lisby, hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirdi. Ancak genç adam, ertesi gün yaralarına yenik düştü.

Jeremiah Green, olayın ardından Timothy Ray Lisby'nin durumun ciddiyetini anladığını ve oğluna ilk yardım yapmaya çalıştığını belirtti. Fakat her şey için çok geçti...

Jeremiah Green, olayın ardından Timothy Ray Lisby'nin durumun ciddiyetini anladığını ve oğluna ilk yardım yapmaya çalıştığını belirtti. Fakat her şey için çok geçti...

Green, New York Post ile yaptığı röportajda, olayın ardından uyuyamadığını ve sürekli ağladığını ifade etti. Ayrıca, Timothy Ray Lisby aleyhine mahkemede ifade vereceğini ve gereken her şeyi yapacağını söyledi. 14 Haziran'da yaşanan korkunç ölümün ardından soruşturma ise halen devam ediyor.

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ozzymandias27

Tiplerinden belli değişik bir aile..