Kirli Bulaşıklar Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Baba, Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü!
Kirli Bulaşıklar Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Baba, Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana bölgesinde yaşanan olayda, bir baba ve oğul arasında kirli bulaşıklar yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti! Babanın oğlunu kalbinden bıçakladığı bildirildi, olayın faali, 59 yaşındaki Timothy Ray Lisby, 31 yaşındaki oğlu Christopher Allen'ı öldürdü.
İşte, detaylar...
Kaynak: New York Post
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Polis, bir babanın lavabodaki kirli bulaşıklar yüzünden çıkan tartışma sırasında oğlunu kalbinden bıçakladığını açıkladı!
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Olayın tanığı olan aile dostu Jeremiah Green, olayın ardından 911'i aradı ve polis ekipleri olay yerine geldi.
Jeremiah Green, olayın ardından Timothy Ray Lisby'nin durumun ciddiyetini anladığını ve oğluna ilk yardım yapmaya çalıştığını belirtti. Fakat her şey için çok geçti...
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Tiplerinden belli değişik bir aile..