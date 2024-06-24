Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Başlayalım!
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Çıkması normal gibi geldi.
Doğu Batı sentezi dedikleri...
Sence neden?
Adreste bulamamışlar.
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Kurban Bayramı'nı da ilginç görüntülerle geride bıraktık.
Hiç bu açıdan baktınız mı?
👇
İçiniz fesat...
Sanat desen var.
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Hem sayısal hem sözel bir şaka...
👇
Tweet dutmuş.
İngilizce şakalarımız da mevcut.
Tekrar görüşmek üzere 👋
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