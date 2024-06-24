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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 15:53

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çıkması normal gibi geldi.

Çıkması normal gibi geldi.
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Doğu Batı sentezi dedikleri...

Doğu Batı sentezi dedikleri...
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Sence neden?

Sence neden?
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Adreste bulamamışlar.

Adreste bulamamışlar.
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Kurban Bayramı'nı da ilginç görüntülerle geride bıraktık.

Kurban Bayramı'nı da ilginç görüntülerle geride bıraktık.
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Hiç bu açıdan baktınız mı?

Hiç bu açıdan baktınız mı?
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👇
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İçiniz fesat...

İçiniz fesat...
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Sanat desen var.

Sanat desen var.
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Hem sayısal hem sözel bir şaka...

Hem sayısal hem sözel bir şaka...
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Tweet dutmuş.

Tweet dutmuş.
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İngilizce şakalarımız da mevcut.

İngilizce şakalarımız da mevcut.
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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