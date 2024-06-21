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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.06.2024 - 14:01

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? En çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Böyle denk gelmesi de ilginç olmalı.

Böyle denk gelmesi de ilginç olmalı.
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İyi tatiller dileyelim...

İyi tatiller dileyelim...
twitter.com

Büyük şehir trafiği de böyle.

Büyük şehir trafiği de böyle.
twitter.com

Yedirirler mi adama?

Yedirirler mi adama?
twitter.com
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Albino sarma

Albino sarma
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👇

👇
twitter.com

Derste yapmayın bari.

Derste yapmayın bari.
twitter.com

Haklı bir serzeniş.

Haklı bir serzeniş.
twitter.com

Hayvanın damarı atıyor.

Hayvanın damarı atıyor.
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Boğumlar 👶🏼

Boğumlar 👶🏼
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Hayat dersi!

Hayat dersi!
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Her şey kültürel.

Her şey kültürel.
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Görüldü yedirten mesajlar...

Görüldü yedirten mesajlar...
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Derin yağda kızartmasınlar da...

Derin yağda kızartmasınlar da...
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Çok kıymetliydi.

Çok kıymetliydi.
twitter.com

Pişti olmaktan korkmayanlar...

Pişti olmaktan korkmayanlar...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

VAR'dan dönmeyen ayakkabı.

VAR'dan dönmeyen ayakkabı.
twitter.com

Var demek ki seveni...

Var demek ki seveni...
twitter.com
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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