Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? En çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Böyle denk gelmesi de ilginç olmalı.
İyi tatiller dileyelim...
Büyük şehir trafiği de böyle.
Yedirirler mi adama?
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Albino sarma
👇
Derste yapmayın bari.
Haklı bir serzeniş.
Hayvanın damarı atıyor.
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Boğumlar 👶🏼
Hayat dersi!
Her şey kültürel.
Görüldü yedirten mesajlar...
Derin yağda kızartmasınlar da...
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Çok kıymetliydi.
Pişti olmaktan korkmayanlar...
👇
VAR'dan dönmeyen ayakkabı.
Var demek ki seveni...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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