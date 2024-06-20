Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sirkeli Sodadan Aamir Khan’ın Türk Versiyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sirkeli Sodadan Aamir Khan’ın Türk Versiyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 20:00

Dünden bugüne Twitter’ın nabzını kimler tutmuş, etkileşimin tadını kimler çıkarmış gelin birlikte bakalım. 

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Biz bu işte dünya deviyiz 👇

Haklı bi’ isyan.

Haklı bi’ isyan.
twitter.com

Ankara’ya bi’ bilet?

Burak Özçivit - Fahriye Evcen ikilisine dişli rakipler 👇

Burak Özçivit - Fahriye Evcen ikilisine dişli rakipler 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözyaşımız pıt…

Gözyaşımız pıt…
twitter.com

👇

Bu bataktan çıkış zor. 👇

Bu bataktan çıkış zor. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere ✌️

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın