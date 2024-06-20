Sirkeli Sodadan Aamir Khan’ın Türk Versiyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sirkeli Sodadan Aamir Khan’ın Türk Versiyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dünden bugüne Twitter’ın nabzını kimler tutmuş, etkileşimin tadını kimler çıkarmış gelin birlikte bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haklı bi’ isyan.
Burak Özçivit - Fahriye Evcen ikilisine dişli rakipler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözyaşımız pıt…
Bu bataktan çıkış zor. 👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın