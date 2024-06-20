Kavurucu Sıcaklarla Böyle Baş Etti: Balıkesirli Vatandaş Sokakta Vantilatörle Gezdi

Artan hava sıcaklıkları ülkemizin dört bir yanında vatandaşları bezdirmeye başladı. Özellikle gündüzleri dışarıya çıkmak yürek istiyor. Balıkesirli bir vatandaş da bulduğu çözümle kameralara yansıdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sıcak havalardan bunalan Balıkesirli vatandaş çareyi vantilatörünü yanında taşımakta bulmuştu.
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Güldüren anlar karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu ve vantilatörün nasıl çalıştığına dair konuştu.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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