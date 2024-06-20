Kavurucu Sıcaklarla Böyle Baş Etti: Balıkesirli Vatandaş Sokakta Vantilatörle Gezdi

Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"

Bir Kabileyi Ziyaret Eden Türk Gezgin'e Kabile Üyeleri Uyuşturucu Etkisi Olan Bir Meyve İkram Etti