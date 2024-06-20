Mardin’de Bir Çiftçi Ektiği Soğanları Satamayınca Ücretsiz Dağıttı Vatandaşlar Rağbet Gösterdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya adlı çiftçi ektiği soğanları satamayınca çareyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmakta buldu. 15 dönüm tarlaya ekilen soğanlar için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çiftçi ise İHA’ya verdiği röportajda emeğinin boşa gittiğini dile getirdi.
Kaynak: Selman Güneş, İHA
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Mehmet Kaya, kışın soğan 50 TL’ye satılırken kendisinin şu an 5 TL’ye satamadığını ve tüccarların 2-3 TL fiyat vermesinin maliyeti karşılamadığını anlattı.
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Hal böyle olunca soğanları köy halkına dağıtmaya karar veren Mehmet Kaya vatandaşlardan yoğun ilgi geldi ve çevre köylerden arabalarıyla tarlaya gelenler oldu.
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