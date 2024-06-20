Mardin’de Bir Çiftçi Ektiği Soğanları Satamayınca Ücretsiz Dağıttı Vatandaşlar Rağbet Gösterdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya adlı çiftçi ektiği soğanları satamayınca çareyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmakta buldu. 15 dönüm tarlaya ekilen soğanlar için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çiftçi ise İHA’ya verdiği röportajda emeğinin boşa gittiğini dile getirdi.

Kaynak: Selman Güneş, İHA