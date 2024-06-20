Görüş Bildir
Haberler
Video
Mardin’de Bir Çiftçi Ektiği Soğanları Satamayınca Ücretsiz Dağıttı Vatandaşlar Rağbet Gösterdi

Mardin’de Bir Çiftçi Ektiği Soğanları Satamayınca Ücretsiz Dağıttı Vatandaşlar Rağbet Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 11:13

İçerik Devam Ediyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya adlı çiftçi ektiği soğanları satamayınca çareyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmakta buldu. 15 dönüm tarlaya ekilen soğanlar için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çiftçi ise İHA’ya verdiği röportajda emeğinin boşa gittiğini dile getirdi.

Kaynak: Selman Güneş, İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mehmet Kaya, kışın soğan 50 TL’ye satılırken kendisinin şu an 5 TL’ye satamadığını ve tüccarların 2-3 TL fiyat vermesinin maliyeti karşılamadığını anlattı.

Mehmet Kaya, kışın soğan 50 TL’ye satılırken kendisinin şu an 5 TL’ye satamadığını ve tüccarların 2-3 TL fiyat vermesinin maliyeti karşılamadığını anlattı.

Hal böyle olunca soğanları köy halkına dağıtmaya karar veren Mehmet Kaya vatandaşlardan yoğun ilgi geldi ve çevre köylerden arabalarıyla tarlaya gelenler oldu.

Hal böyle olunca soğanları köy halkına dağıtmaya karar veren Mehmet Kaya vatandaşlardan yoğun ilgi geldi ve çevre köylerden arabalarıyla tarlaya gelenler oldu.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın