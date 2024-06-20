Prof. Dr. Mustafa Öztürk Peygamberlerin Evliliklerini Konuştu: “6 Yaşında Nişanlandı, 9 Yaşında Zifafa Girdi”

Tefsir ve Kur’an hakkında birçok araştırması olan ilahiyatçı ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. Mustafa Öztürk peygamberlerin evlilik yaşları hakkında konuştu. İslam’a dair durumların tarihsel bağlamları göz önünde bulundurularak anlaşılması gerektiğini düşünen Öztürk’ün anlattıklarına gelin birlikte bakalım.
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“Zurnanın zırt dediği yer burasıdır” diyerek Hz. Peygamber ile Hz. Ayşe’nin evliliğini anlatan Mustafa Öztürk bu evliliğin öteden beri tartışıldığını da ekleyerek “Hz. Ayşe'nin '6 yaşında nişanlandım, 9 yaşında evlenip zifafa girdim' dediği yazılıyor.” dedi.
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Ardından ise Hz. Peygamber’in kızları için de “Bir tek bu olay da değil. Hz. Peygamber'in kızları Zeynep ve Rukiye isimli kızlarının evliliklerine bakarsanız, evlilik yaşları 8-10 yaşlarıdır.” sözleriyle anlattı.
“Hz. Ali'nin kızı Ümmügülsüm de Hz. Ömer'le çocuk yaşta evlenmiştir.” açıklamasını da yapan Öztürk “Hz. Ömer, Ümmügülsüm’ü istediğinde Hz. Ali Ümmügülsüm daha çocuk der ısrarlar üzerine kızını gönderir.” ifadelerini kullandı.
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