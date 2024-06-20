Prof. Dr. Mustafa Öztürk Peygamberlerin Evliliklerini Konuştu: “6 Yaşında Nişanlandı, 9 Yaşında Zifafa Girdi”

Tefsir ve Kur’an hakkında birçok araştırması olan ilahiyatçı ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. Mustafa Öztürk peygamberlerin evlilik yaşları hakkında konuştu. İslam’a dair durumların tarihsel bağlamları göz önünde bulundurularak anlaşılması gerektiğini düşünen Öztürk’ün anlattıklarına gelin birlikte bakalım.