Evlere Giderek Büyüleri Bozduğunu İddia Eden Adam O Anları Paylaştı: “Bu Hikayeleri Satanların Son Demleri”

İnananı olduğu kadar inanmayanı da olan büyü konusu epey tartışmaları bir durum. Kendilerine büyü yapıldığını düşünenlerin başvurduğu yöntemler ise biliyorsunuz ki “hoca”lara giderek bozdurmak oluyor. “Sofiserkan” adlı sosyal medya kullanıcısı da büyü bozma amacıyla gittiği bir evden paylaşım yaptı.