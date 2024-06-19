Evlere Giderek Büyüleri Bozduğunu İddia Eden Adam O Anları Paylaştı: “Bu Hikayeleri Satanların Son Demleri”

İnananı olduğu kadar inanmayanı da olan büyü konusu epey tartışmaları bir durum. Kendilerine büyü yapıldığını düşünenlerin başvurduğu yöntemler ise biliyorsunuz ki “hoca”lara giderek bozdurmak oluyor. “Sofiserkan” adlı sosyal medya kullanıcısı da büyü bozma amacıyla gittiği bir evden paylaşım yaptı.
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Sofiserkan’ı çağıran kişi eşiyle arasının 6-7 aydır bozuk olduğunu öne sürdü.
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Sofiserkan ise büyü olduğunu iddia ettiği şeyleri inceledi ve kameraya anlattı.
Ve önemli olanın dua almak olduğunu söyleyerek bulduklarını bozacağını iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar ise gecikmedi.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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“el ente zıkkımıl ümük minneeelll zeynel-in bülük, tee ente zıkkımıl ümük ve minel şerri mişkala bi bülük.." Yani diyor ki "yerse ümük oynar bülük, yemezse ... Devamını Gör