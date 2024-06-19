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Evlere Giderek Büyüleri Bozduğunu İddia Eden Adam O Anları Paylaştı: “Bu Hikayeleri Satanların Son Demleri”

Evlere Giderek Büyüleri Bozduğunu İddia Eden Adam O Anları Paylaştı: “Bu Hikayeleri Satanların Son Demleri”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:29

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İnananı olduğu kadar inanmayanı da olan büyü konusu epey tartışmaları bir durum. Kendilerine büyü yapıldığını düşünenlerin başvurduğu yöntemler ise biliyorsunuz ki “hoca”lara giderek bozdurmak oluyor. “Sofiserkan” adlı sosyal medya kullanıcısı da büyü bozma amacıyla gittiği bir evden paylaşım yaptı.

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Sofiserkan’ı çağıran kişi eşiyle arasının 6-7 aydır bozuk olduğunu öne sürdü.

Sofiserkan’ı çağıran kişi eşiyle arasının 6-7 aydır bozuk olduğunu öne sürdü.

Sofiserkan ise büyü olduğunu iddia ettiği şeyleri inceledi ve kameraya anlattı.

Sofiserkan ise büyü olduğunu iddia ettiği şeyleri inceledi ve kameraya anlattı.

Ve önemli olanın dua almak olduğunu söyleyerek bulduklarını bozacağını iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar ise gecikmedi.

Ve önemli olanın dua almak olduğunu söyleyerek bulduklarını bozacağını iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar ise gecikmedi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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