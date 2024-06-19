Euro 2024 Karşılaşmasında Sevinç Yaşayan Türk Taraftarın, Gürcü Taraftarlara El Hareketi Çektiği Anlar

Euro 2024 için dün Dortmund’da karşı karşıya gelen Türkiye ve Gürcistan maçında galibiyet 3-1 skorla A Milli Takımımızın oldu. Hem Dortmund’da hem ülkemizde taraftarlar sevinçten dört köşe oldukları anlarla kayda geçerken bir vatandaşın tribünde sergilediği garip hareketler sosyal medyada gündeme geldi.
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Galibiyet ardından eliyle 3-1 hareketi yaparak karşı tribünde yer alan Gürcistan taraflarını kendince sinir etmek isteyen kişi el hareketi çekmeye başladı.
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O anlar tribündeki başka bir izleyicinin cep telefonundan kayda alınırken komşu ülkemiz Gürcistan vatandaşlarına sergilenen bu hareketler tepki topladı.
İşte o anlar 👇
Ve tepkiler. 👇
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