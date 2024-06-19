Görüş Bildir
Haberler
Video
Euro 2024 Karşılaşmasında Sevinç Yaşayan Türk Taraftarın, Gürcü Taraftarlara El Hareketi Çektiği Anlar

Euro 2024 Karşılaşmasında Sevinç Yaşayan Türk Taraftarın, Gürcü Taraftarlara El Hareketi Çektiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 14:29 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 14:40

İçerik Devam Ediyor

Euro 2024 için dün Dortmund’da karşı karşıya gelen Türkiye ve Gürcistan maçında galibiyet 3-1 skorla A Milli Takımımızın oldu. Hem Dortmund’da hem ülkemizde taraftarlar sevinçten dört köşe oldukları anlarla kayda geçerken bir vatandaşın tribünde sergilediği garip hareketler sosyal medyada gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galibiyet ardından eliyle 3-1 hareketi yaparak karşı tribünde yer alan Gürcistan taraflarını kendince sinir etmek isteyen kişi el hareketi çekmeye başladı.

Galibiyet ardından eliyle 3-1 hareketi yaparak karşı tribünde yer alan Gürcistan taraflarını kendince sinir etmek isteyen kişi el hareketi çekmeye başladı.

O anlar tribündeki başka bir izleyicinin cep telefonundan kayda alınırken komşu ülkemiz Gürcistan vatandaşlarına sergilenen bu hareketler tepki topladı.

O anlar tribündeki başka bir izleyicinin cep telefonundan kayda alınırken komşu ülkemiz Gürcistan vatandaşlarına sergilenen bu hareketler tepki topladı.

İşte o anlar 👇

Ve tepkiler. 👇

Ve tepkiler. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın