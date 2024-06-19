Filenin Sultanları’ndan Arda Güler Sevinç Pozu ile Tam Destek!

Filenin Sultanları manşet maçı sonrası Arda Güler’e tebriklerini ve desteklerini ilettikleri anla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Arda Güler’in yaşattığı gurur hepimizi tek yürek haline getirdi. Gelin Filenin Sultanları’ndan gelen paylaşıma birlikte bakalım.
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Dün Euro 2024 kapsamında Türkiye ile Gürcistan arasındaki maç 3-1 skorla A Milli Takımımızın galibiyetiyle sonuçlandı.
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Gol atan isimler arasında genç yetenek Arda Güler de yer alıyordu. Filenin Sultanları ise manşet maçı sonrası Arda Güler sevinç pozunu verdi.
İşte o anlar 👇
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