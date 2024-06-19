Sergen Yalçın’dan Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasına Sert Yorumlar: “Bu Oyunla Sadece Gürcistan’ı Yenebilirdik”

Euro 2024’te Dortmund’da karşı karşıya gelen Türkiye ile Gürcistan, taraftarları heyecanlandıran bir maç gerçekleştirdi. A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla mağlup ederek galibiyeti aldı. Candaş Tolga Işık’ın YouTube platformunda sürdürdüğü Kafa programında ise Sergen Yalçın maçı yorumladı.
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“Genelde söylediklerim olmaz.” dese de Yalçın dünkü oyunla hafta sonu Portekiz karşısında zorlu anlar yaşanabileceğini söyledi.
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75. dakikadan sonra 5’li savunma yapılmasına karşılık olarak “Bugünkü oyunla sadece Gürcistan’ı yenebilirdik.” diyen Yalçın’a yorumlarda destek geldi.
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Ve gelen yorumlar. 👇
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