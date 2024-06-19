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Sergen Yalçın’dan Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasına Sert Yorumlar: “Bu Oyunla Sadece Gürcistan’ı Yenebilirdik”

Sergen Yalçın’dan Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasına Sert Yorumlar: “Bu Oyunla Sadece Gürcistan’ı Yenebilirdik”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 10:58

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Euro 2024’te Dortmund’da karşı karşıya gelen Türkiye ile Gürcistan, taraftarları heyecanlandıran bir maç gerçekleştirdi. A Milli Takımımız rakibini 3-1 skorla mağlup ederek galibiyeti aldı. Candaş Tolga Işık’ın YouTube platformunda sürdürdüğü Kafa programında ise Sergen Yalçın maçı yorumladı.

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“Genelde söylediklerim olmaz.” dese de Yalçın dünkü oyunla hafta sonu Portekiz karşısında zorlu anlar yaşanabileceğini söyledi.

“Genelde söylediklerim olmaz.” dese de Yalçın dünkü oyunla hafta sonu Portekiz karşısında zorlu anlar yaşanabileceğini söyledi.

75. dakikadan sonra 5’li savunma yapılmasına karşılık olarak “Bugünkü oyunla sadece Gürcistan’ı yenebilirdik.” diyen Yalçın’a yorumlarda destek geldi.

75. dakikadan sonra 5’li savunma yapılmasına karşılık olarak “Bugünkü oyunla sadece Gürcistan’ı yenebilirdik.” diyen Yalçın’a yorumlarda destek geldi.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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