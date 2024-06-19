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Anne Olunca Değişen Hayatında Yaşadığı Zorlukları Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Anne Olunca Değişen Hayatında Yaşadığı Zorlukları Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

anne
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 14:00

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Üç çocuğu olan bir anne, ilk çocuğunda yaşadığı zorlukları anlatarak annelerin sesi oldu. Zaman zaman anneliğin büyük sabır ve fedakarlık gerektirdiği unutulduğu için annelerimiz eleştirilere maruz kalabiliyor. Ancak yaşadıkları zorluklara saygı duymamız gerektiğini unutmamak gerekiyor.

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Bir anne de süreci anlatmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve sözlerine “Beni linçlemeyin.” diyerek başladı.

Bir anne de süreci anlatmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve sözlerine “Beni linçlemeyin.” diyerek başladı.

Şu an üç çocuğu olan kadın “Üç çocuk mu daha zor, tek çocuk mu?” sorusu üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başladı.

Şu an üç çocuğu olan kadın “Üç çocuk mu daha zor, tek çocuk mu?” sorusu üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başladı.

Ve ilk çocuğun daha zor olduğunu çünkü annelik kimliğine alışma sürecinde zorlandığını dile getirdi. Anne olduktan sonra değişen hayatına elbette bir adapte süreci gerekiyordu.

Ve ilk çocuğun daha zor olduğunu çünkü annelik kimliğine alışma sürecinde zorlandığını dile getirdi. Anne olduktan sonra değişen hayatına elbette bir adapte süreci gerekiyordu.

Ardından ise diğer çocukları olduğunda annelik kimliği oturduğu için yaşadıklarının hiçbirinde zorlanmadığını da ekleyen kadına diğer annelerden de destek geldi.

Ardından ise diğer çocukları olduğunda annelik kimliği oturduğu için yaşadıklarının hiçbirinde zorlanmadığını da ekleyen kadına diğer annelerden de destek geldi.

İşte o anlar 👇

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