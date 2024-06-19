Anne Olunca Değişen Hayatında Yaşadığı Zorlukları Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Üç çocuğu olan bir anne, ilk çocuğunda yaşadığı zorlukları anlatarak annelerin sesi oldu. Zaman zaman anneliğin büyük sabır ve fedakarlık gerektirdiği unutulduğu için annelerimiz eleştirilere maruz kalabiliyor. Ancak yaşadıkları zorluklara saygı duymamız gerektiğini unutmamak gerekiyor.