Salda Gölü’nde Rüzgarın Sürüklediği Çocuğu Boğulmak Üzereyken Kurtaran Koca Yürekli Vatandaş Alkışları Topladı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü’ne dayısı ve kuzenleriyle gelen 9 yaşındaki Ayşe Sıla G. ölümün kıyısından döndü. Şişme atın üzerinde rüzgarın etkisiyle gölün ortasına doğru giden küçük kız yaklaşık 2 bin metre kadar sürüklendi. Vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.