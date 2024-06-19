Salda Gölü’nde Rüzgarın Sürüklediği Çocuğu Boğulmak Üzereyken Kurtaran Koca Yürekli Vatandaş Alkışları Topladı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü’ne dayısı ve kuzenleriyle gelen 9 yaşındaki Ayşe Sıla G. ölümün kıyısından döndü. Şişme atın üzerinde rüzgarın etkisiyle gölün ortasına doğru giden küçük kız yaklaşık 2 bin metre kadar sürüklendi. Vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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İHA’dan Sercan Kurban’ın haberine göre dayısı ve kuzenleri ile Salda Gölü’ne gelen 9 yaşındaki Ayşe Sıla şişme atı ile birlikte göle girdikten bir süre sonra gölün ortasına sürüklendi.
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Durumu fark eden vatandaşların ekipleri çağırması üzerine AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde küçük kızı aramaya başladı.
O esnada karavanı ile Salda Gölü’ne tatil yapmaya gelen Gökhan Aslan adlı vatandaş durumu fark ederek kanosunu alıp gölde açıldı.
Gökhan Aslan’a cankurtaranlardan biri eşlik etti ve ikili yaklaşık 2 bin metre kürek çektikten sonra Ayşe Sıla’yı boğulmak üzereyken kurtardılar. Kıyıda ekiplerinin müdahale ettiği küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu kayda geçti.
İşte o anlar 👇
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