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Yunanistan’ın En İyi Otellerinden Birinde Menüyü Paylaşan Vatandaş İsyan Etti: “Asıl Kazık Türkiye’de!”

Yunanistan’ın En İyi Otellerinden Birinde Menüyü Paylaşan Vatandaş İsyan Etti: “Asıl Kazık Türkiye’de!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 10:33

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Son zamanlarda tatil yapmak için komşu Yunanistan’ı tercih eden vatandaşlardan sık sık uygun fiyatlar hakkında paylaşımlar geliyor. Herkes kur farkı olsa dahi restoran ve otel fiyatlarının çok daha uygun olduğunu dile getirirken Türkiye’deki fiyatlara da isyanlar devam ediyor.

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@hasanco35 adlı Instagram hesabından Yunanistan’ın en iyi otellerinden birinde konakladığını dile getiren vatandaş da menünün paylaşımını yaparak aynı yorumlarda bulundu.

@hasanco35 adlı Instagram hesabından Yunanistan’ın en iyi otellerinden birinde konakladığını dile getiren vatandaş da menünün paylaşımını yaparak aynı yorumlarda bulundu.

Yunanistan çok ucuz, her şey bedava diyenlerin haklı olduğunu söyleyen vatandaş “Türkiye’de biz soyguna maruz kalıyoruz.” dedi.

Yunanistan çok ucuz, her şey bedava diyenlerin haklı olduğunu söyleyen vatandaş “Türkiye’de biz soyguna maruz kalıyoruz.” dedi.

“Bazı arkadaşlar buna farklı kılıflar, milliyetçi kılıflar uydurmaya çalışıyor. Şurada aldığımız hizmetle alakası olmayan yerlere dünya para ödüyoruz.” sözlerini de ekleyen vatandaşın videosu kısa sürede gündem oldu.

“Bazı arkadaşlar buna farklı kılıflar, milliyetçi kılıflar uydurmaya çalışıyor. Şurada aldığımız hizmetle alakası olmayan yerlere dünya para ödüyoruz.” sözlerini de ekleyen vatandaşın videosu kısa sürede gündem oldu.

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