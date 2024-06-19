Yunanistan’ın En İyi Otellerinden Birinde Menüyü Paylaşan Vatandaş İsyan Etti: “Asıl Kazık Türkiye’de!”

Son zamanlarda tatil yapmak için komşu Yunanistan’ı tercih eden vatandaşlardan sık sık uygun fiyatlar hakkında paylaşımlar geliyor. Herkes kur farkı olsa dahi restoran ve otel fiyatlarının çok daha uygun olduğunu dile getirirken Türkiye’deki fiyatlara da isyanlar devam ediyor.