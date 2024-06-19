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Her Anneanne ve Babaannenin Evinde Olan Eşyalarla Zamanda Yolculuk

Her Anneanne ve Babaannenin Evinde Olan Eşyalarla Zamanda Yolculuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 08:54

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Kurban Bayramı gelmişken gençler büyüklerine yaptıkları ziyaretleri TikTok hesaplarından paylaşıyor. @su.akarsu adlı kullanıcı da paylaşım yapanlardan. Genç kadın anneannesinin evine bizleri konuk ederek yüzbinlerce izlenme aldı. Gelin neler paylaşmış detaylara birlikte bakalım.

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Videonun konusu anneannesinin evindeki itemlerdi. Tabii bu itemler yalnızca onun anneannesinde özel değildi.

Videonun konusu anneannesinin evindeki itemlerdi. Tabii bu itemler yalnızca onun anneannesinde özel değildi.

Çektiği eşyalar hepimizin büyüklerinin evinin olmazsa olmaz parçalarıydı.

Çektiği eşyalar hepimizin büyüklerinin evinin olmazsa olmaz parçalarıydı.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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