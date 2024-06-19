Her Anneanne ve Babaannenin Evinde Olan Eşyalarla Zamanda Yolculuk

Kurban Bayramı gelmişken gençler büyüklerine yaptıkları ziyaretleri TikTok hesaplarından paylaşıyor. @su.akarsu adlı kullanıcı da paylaşım yapanlardan. Genç kadın anneannesinin evine bizleri konuk ederek yüzbinlerce izlenme aldı. Gelin neler paylaşmış detaylara birlikte bakalım.
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Videonun konusu anneannesinin evindeki itemlerdi. Tabii bu itemler yalnızca onun anneannesinde özel değildi.
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Çektiği eşyalar hepimizin büyüklerinin evinin olmazsa olmaz parçalarıydı.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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