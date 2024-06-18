Tahmin Etme Akımına Son Noktayı Koyan Teyze TikTok’ta Kahkahaları Topladı

Son zamanlarda TikTok’ta tahmin etme oyunlarının oynandığı bir akım meşhur. Aktif bir TikTok kullanıcısıysanız mutlaka bu oyunu oynayanları keşfetinizde görmüşsünüzdür. Şimdiyse akıma eklenen yeni bir video viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.