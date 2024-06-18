Görüş Bildir
Haberler
Video
Tahmin Etme Akımına Son Noktayı Koyan Teyze TikTok’ta Kahkahaları Topladı

Tahmin Etme Akımına Son Noktayı Koyan Teyze TikTok’ta Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 12:16

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda TikTok’ta tahmin etme oyunlarının oynandığı bir akım meşhur. Aktif bir TikTok kullanıcısıysanız mutlaka bu oyunu oynayanları keşfetinizde görmüşsünüzdür. Şimdiyse akıma eklenen yeni bir video viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Öncelikle akımdan bahsedecek olursak soru sorulan kişinin sıkça kullanıldığı bir cümleyi tahmin etmesini sağlamak üzerine bir nevi tabu diyebiliriz.

Öncelikle akımdan bahsedecek olursak soru sorulan kişinin sıkça kullanıldığı bir cümleyi tahmin etmesini sağlamak üzerine bir nevi tabu diyebiliriz.

Akıma katılan Mersin Tarsuslular da kısa sürede keşfetlerde yerini aldı.

Akıma katılan Mersin Tarsuslular da kısa sürede keşfetlerde yerini aldı.

Herkesin sorulan sorulara verdiği cevap hızıyla birlikte özellikle videodaki tatlı teyze dikkat çekti.

Herkesin sorulan sorulara verdiği cevap hızıyla birlikte özellikle videodaki tatlı teyze dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın