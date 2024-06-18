Tahmin Etme Akımına Son Noktayı Koyan Teyze TikTok’ta Kahkahaları Topladı

Son zamanlarda TikTok’ta tahmin etme oyunlarının oynandığı bir akım meşhur. Aktif bir TikTok kullanıcısıysanız mutlaka bu oyunu oynayanları keşfetinizde görmüşsünüzdür. Şimdiyse akıma eklenen yeni bir video viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle akımdan bahsedecek olursak soru sorulan kişinin sıkça kullanıldığı bir cümleyi tahmin etmesini sağlamak üzerine bir nevi tabu diyebiliriz.
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Akıma katılan Mersin Tarsuslular da kısa sürede keşfetlerde yerini aldı.
Herkesin sorulan sorulara verdiği cevap hızıyla birlikte özellikle videodaki tatlı teyze dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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