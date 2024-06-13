Türkçe ve Yunancayı Karşılaştıran İki Arkadaş Viral Oldu: “CV’me Yunanca Eklemeye Gidiyorum!”

Türkiye ve Yunanistan’ın yemek benzerliklerinin meşhur tartışmaları yıllardır bitmiyor. Tabii iki ülkenin birçok konuda benzer kültüre sahip oluşu dillere de yansıyor. @alexis_cidis adlı TikTok hesabından Türk arkadaşıyla benzer kelimeleri kıyaslayan gencin videoları severek izleniyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İkilinin ele aldığı benzer kelimelere bakılırsa Yunancanın Türkçeden farkı çoğu zaman Yunancada kelime sonuna gelen “i” harfi.
Yunanca böylesine o kadar çok kelimeye ev sahipliği yapıyor ki, içerik üreticileri gibi sizlerin de videoyu gülmeden izlemesi epey zor olacak.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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