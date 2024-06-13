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Türkçe ve Yunancayı Karşılaştıran İki Arkadaş Viral Oldu: “CV’me Yunanca Eklemeye Gidiyorum!”

Türkçe ve Yunancayı Karşılaştıran İki Arkadaş Viral Oldu: “CV’me Yunanca Eklemeye Gidiyorum!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 18:15

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Türkiye ve Yunanistan’ın yemek benzerliklerinin meşhur tartışmaları yıllardır bitmiyor. Tabii iki ülkenin birçok konuda benzer kültüre sahip oluşu dillere de yansıyor. @alexis_cidis adlı TikTok hesabından Türk arkadaşıyla benzer kelimeleri kıyaslayan gencin videoları severek izleniyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İkilinin ele aldığı benzer kelimelere bakılırsa Yunancanın Türkçeden farkı çoğu zaman Yunancada kelime sonuna gelen “i” harfi.

İkilinin ele aldığı benzer kelimelere bakılırsa Yunancanın Türkçeden farkı çoğu zaman Yunancada kelime sonuna gelen “i” harfi.

Yunanca böylesine o kadar çok kelimeye ev sahipliği yapıyor ki, içerik üreticileri gibi sizlerin de videoyu gülmeden izlemesi epey zor olacak.

Yunanca böylesine o kadar çok kelimeye ev sahipliği yapıyor ki, içerik üreticileri gibi sizlerin de videoyu gülmeden izlemesi epey zor olacak.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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