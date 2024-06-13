Dolandırıcılarda Numaralar Bitmiyor: Turistleri İyi Niyet Göstergesiyle Tezgaha Düşüren Ayakkabı Boyacısı

Her geçen gün sokak satıcılarının özellikle tursitleri ağlarına düşürmek için geliştirdikleri birçok taktik görüyoruz. Kimileri yılların kandırma numaraları olduğu için inandırıcı olmasa da kimilerini anlamak çok zor olduğu için bazen biz vatandaşlar olarak da bu numaraları yiyebiliyoruz.
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Ayakkabı boyacılığı yapan bir adam da turistleri kandırabilmek için kullandığı yöntemle sosyal medyada “Dikkat!” notuyla gündeme geldi.
Turistler kendine doğru yaklaşırken ayakkabı boyacısı eşyalarından birini yere düşürdü ve tabii ki farkında değilmiş gibi davrandı.
Ardından ise turistler adamı uyarınca bu iyi davranışları karşısında ayakkabılarına ücretsiz bakım yapmayı teklif etti. Eğer turistler bunu kabul etselerdi muhtemelen işin sonu “Gönlünüzden ne koparsa.” cümlesi ile bitecekti.
İşte o anlar 👇
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Çok eski numaradır,tezgah çığırtkanlık,paniğe kapılır insanlar yolarlar.Birde bazısı da gelir ayakkabını boyar fahiş para ister vermezsen bir bakarsın 10 kiş... Devamını Gör
Aynen çok eskidir çemberlitaşda yıllar evveli başıma geldi yepyeni ayakkabımı ayak yaparak bok etti kafasında boya sandığını kırmıştım enayi sanmıştı beni am... Devamını Gör