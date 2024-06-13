Dolandırıcılarda Numaralar Bitmiyor: Turistleri İyi Niyet Göstergesiyle Tezgaha Düşüren Ayakkabı Boyacısı

Her geçen gün sokak satıcılarının özellikle tursitleri ağlarına düşürmek için geliştirdikleri birçok taktik görüyoruz. Kimileri yılların kandırma numaraları olduğu için inandırıcı olmasa da kimilerini anlamak çok zor olduğu için bazen biz vatandaşlar olarak da bu numaraları yiyebiliyoruz.