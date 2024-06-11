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Dilencilik Yapan Vatandaş Sektöre Yönelik Yorumlarıyla Güldürdü: “Önemli Olan İstikrar!”

Dilencilik Yapan Vatandaş Sektöre Yönelik Yorumlarıyla Güldürdü: “Önemli Olan İstikrar!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 00:19

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Doğan adlı vatandaşın 2023’te en çok izlenen videolardan biri olan röportajı son zamanlarda sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Dilencilik yapan vatandaşın sorulan sorulara karşı verdiği cevapları “şirket patronlarını aratmıyor” yorumları aldı. Gelin o anları birlikte yeniden izleyelim.

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Ne kadar kazandığı sorulunca henüz yeni olduğunu söyleyerek önemli olanın istikrar olduğunu anlatan Doğan’ı izlerken tebessüm etmemek elde değildi.

Ne kadar kazandığı sorulunca henüz yeni olduğunu söyleyerek önemli olanın istikrar olduğunu anlatan Doğan’ı izlerken tebessüm etmemek elde değildi.

Haberlerde muhakkak gördüğünüz dilencilerin büyük meblalar kazanması hakkında ise ekonomi eleştirisini de eksik etmeyen Doğan, “O zamanlar para paraydı, şimdi değişik bir dönemdeyiz.” sözlerini dile getirdi.

Haberlerde muhakkak gördüğünüz dilencilerin büyük meblalar kazanması hakkında ise ekonomi eleştirisini de eksik etmeyen Doğan, “O zamanlar para paraydı, şimdi değişik bir dönemdeyiz.” sözlerini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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