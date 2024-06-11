Çanakkale’de Dur İhtarına Uymayan Vatandaşlar Polis Memurları Tarafından Darbedildi

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Olay Çan ilçesinin Hacı İbrahim Bodur Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Polisin dur ihtarı vermesinin sebebi sürücünün birkaç araya çarpıp kaçmasıydı.
Bir süre sonra sürücüyü yakalayan polis memurları sürücüyü ve yanındaki kişiyi copla darbetti. Vatandaşların vücudunda kırıklar olduğu ve hastanede tedavi gördükleri kayda geçti.
İşte o anlar 👇
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Darp ? Polis şiddeti ? Dur diyorsa duracaksın. Ne yapacaklardı lütfen durur musunuz beyefendi bu kaçmanız çok ayıp ? İşinize gelince amerikadaki gibi olacak ... Devamını Gör
Neden durmamışlar?
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