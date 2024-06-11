Görüş Bildir
Haberler
Video
Çanakkale’de Dur İhtarına Uymayan Vatandaşlar Polis Memurları Tarafından Darbedildi

Çanakkale’de Dur İhtarına Uymayan Vatandaşlar Polis Memurları Tarafından Darbedildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 23:37

İçerik Devam Ediyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde dün gece yaşanan olayda iki polis memuru dur ihtarına uymayan iki kişiyi darbederken mahalle sakinleri tarafından kayda alındı. Kan donduran görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çan Kaymakamlığı ise iki polis memurunun açığa alındığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay Çan ilçesinin Hacı İbrahim Bodur Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Polisin dur ihtarı vermesinin sebebi sürücünün birkaç araya çarpıp kaçmasıydı.

Olay Çan ilçesinin Hacı İbrahim Bodur Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Polisin dur ihtarı vermesinin sebebi sürücünün birkaç araya çarpıp kaçmasıydı.

Bir süre sonra sürücüyü yakalayan polis memurları sürücüyü ve yanındaki kişiyi copla darbetti. Vatandaşların vücudunda kırıklar olduğu ve hastanede tedavi gördükleri kayda geçti.

Bir süre sonra sürücüyü yakalayan polis memurları sürücüyü ve yanındaki kişiyi copla darbetti. Vatandaşların vücudunda kırıklar olduğu ve hastanede tedavi gördükleri kayda geçti.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Darp ? Polis şiddeti ? Dur diyorsa duracaksın. Ne yapacaklardı lütfen durur musunuz beyefendi bu kaçmanız çok ayıp ? İşinize gelince amerikadaki gibi olacak ... Devamını Gör

Bozkurt

Neden durmamışlar?

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.