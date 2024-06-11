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DP’li Cemal Enginyurt Emekliler Adına İsyan Etti: “Emekliler Değil Kurban, Karpuz Kesemiyorlar”

DP’li Cemal Enginyurt Emekliler Adına İsyan Etti: “Emekliler Değil Kurban, Karpuz Kesemiyorlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 20:07

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Kurban Bayramı yaklaşırken ekonomik durumlar sebebiyle isyanlar da başladı. Meclis toplantısında Demokrat Parti başkan yardımıcısı Cemal Enginyurt da bu konuya değinerek emeklilerin sesi olmak istedi.

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Enginyurt, Sırrı Süreyya Önder’e “Emekliler 10 bin lirayla değil kurbana ortak girmek, karpuza bile giremiyorlar, Diyanet İşleri Başkanı bir fetva yayınlayıp onları muaf tutsun.” sözlerini dile getirdi.

Enginyurt, Sırrı Süreyya Önder’e “Emekliler 10 bin lirayla değil kurbana ortak girmek, karpuza bile giremiyorlar, Diyanet İşleri Başkanı bir fetva yayınlayıp onları muaf tutsun.” sözlerini dile getirdi.

Önder ise öncelikle “Beni aracı etmeyin.” dedi ardından da "Bugün emeklilere fitre zekat düşer, bence herhangi bir içtihata gerek yok.” dedi.

Önder ise öncelikle “Beni aracı etmeyin.” dedi ardından da "Bugün emeklilere fitre zekat düşer, bence herhangi bir içtihata gerek yok.” dedi.

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Osman Elmallı

onlarda portakal kessin

nevertheless

cemal bey bunu gündem e getirseniz de bisey ifade edecek mi herkes kendi keyfinde kendi çabasında bunu bu hale getirenler utanmıyor ki siz neyi kime anlatıyo... Devamını Gör