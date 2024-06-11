Kuduz Köpeklerin Toplatılması Sonrası Muhtarlığı Basmışlardı: 4 Kişi Hakkında Yakalama Kararı!
Kuduz Köpeklerin Toplatılması Sonrası Muhtarlığı Basmışlardı: 4 Kişi Hakkında Yakalama Kararı!
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklanmıştı.
28 köpeği mevzuata aykırı bir şekilde Buket Özgünlü Boyacı’ya verdikleri gerekçesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bugün cezai işlem uygulandı.
Batıkent Mahallesi’ne giderek muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına “Katil” yazan hayvanseverlerle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kuduz olduğu belirtilen hayvanların toplatılmasına tepki olarak yazı yazan 4 kişi hakkında Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu 4 kişi “Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret ve Tehdit” ile suçlanıyor.
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