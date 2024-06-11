Dünyanın En Zehirli Yılan Türlerinden Boynuzlu Engerek Yılanı Bolu’da Görüntülendi

Nesli tehlikede olan ve korunması gereken yılan türlerinden boynuzlu engerek yılanı Bolu’da kameralara yansıdı. At Yaylası mevkisinde görülen boynuzlu engerek yılanı motosiklet turuna çıkan doğaseverler tarafından kayda geçti.
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DHA’dan Oğuzhan Eke’nin haberine göre doğa sporlarıyla ilgilenen Ufuk Ak ve arkadaşları dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan boynuzlu engerek yılanı ile At Yaylası mevkisinde karşılaştı.
Bolu’da boynuzlu engerek yılanının yaşadığının bilinmesi adına kaydı başlatan Ufuk Ak küçük yılanların daha tehlikeli olduğuna vurgu yaparak dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
İşte o görüntüler 👇
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