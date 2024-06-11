Dünyanın En Zehirli Yılan Türlerinden Boynuzlu Engerek Yılanı Bolu’da Görüntülendi

DP’li Cemal Enginyurt Emekliler Adına İsyan Etti: “Emekliler Değil Kurban, Karpuz Kesemiyorlar”

Alaçatı'da Alınan 2 Külah Dondurmanın Fiyatı Dudak Uçuklattı: 'Topu Yüz Lira Olsa Yine Bin Lira Yapmıyor'