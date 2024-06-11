Fenomen Kasap Kurban Etlerini Doğru Şekilde Muhafaza Edebilmenin Püf Noktalarını Anlattı

Efendi Kasap adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından bilgilendiren paylaşımlar yapan içerik üreticisi Kurban Bayramı’na günler kala kurban etlerini saklarken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi öncelikle kurban etlerini saklarken ya da taşırken birbirlerine değecek şekilde poşete koymanın üstüne bir de poşetin ağzını bağlamanın büyük hata olduğunu söyledi.
Havanın ve etlerin sıcaklığı sebebiyle bu şekilde taşımanın etlerin yeşermesine, bakteri üretmesine ve kokuşmasına sebep olduğunu anlattı.
Yapılması gerekeni ise etleri birbirlerine değmeyecek bir kaba alıp, üst üste gelmeyecekleri şekilde dolaba yerleştirip, birer saat arayla bir gün boyunca etleri ters yüz yaparak beklettikten sonra kıyma ve kesim işlemlerini gerçekleştirmek şeklinde adım adım ifade etti.
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