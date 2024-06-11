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Evlenen Kız Kardeşlerine Düğün Hediyesi Olarak Ev Anahtarı Hediye Eden Abiler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Evlenen Kız Kardeşlerine Düğün Hediyesi Olarak Ev Anahtarı Hediye Eden Abiler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 19:32

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Kız kardeşleri evlenen abiler, genç kadın kendini hiçbir zaman yalnız hissetmesin ve ailesinin yanında olduğunu bilsin diye düşünürek düğün hediyesi olarak ev anahtarlarını hediye etti. Abilerden gelen bu düşünceli davranış sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gelinin abilerinden biri "Gelin evden gelinlikle çıkar, kefenle girer diye bizde bir şey yok" sözleriyle başladığı bir konuşma yaptı.

Gelinin abilerinden biri "Gelin evden gelinlikle çıkar, kefenle girer diye bizde bir şey yok" sözleriyle başladığı bir konuşma yaptı.

Sonrasında da kardeşlerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade etti ve damadı da incitecek sözlerden sakınarak kardeşlerine evlerinin kapısının her daim açık olduğunu anlarak anahtarı boynuna astı.

Sonrasında da kardeşlerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade etti ve damadı da incitecek sözlerden sakınarak kardeşlerine evlerinin kapısının her daim açık olduğunu anlarak anahtarı boynuna astı.

İşte o anlar 👇

Ancak gelen yorumlarda kullanıcıların aynı görüşte olmadığı anlaşıldı. 👇

Ancak gelen yorumlarda kullanıcıların aynı görüşte olmadığı anlaşıldı. 👇

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bellissimo

Bunlar kızın anahtarını almış mı ki hediye olarak geri veriyorlar?

Thistle

Biz evlenirken hanımın babası da benzer bir şey yapmıştı. Böyle anons etmemişti. Elbette kızın, kardeşin evleniyor diye bağın kopmayacak. Başı sıkışırsa gide... Devamını Gör

Osman Elmallı

bu nasıl başlık bende ev hediye etti sandım