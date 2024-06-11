Evlenen Kız Kardeşlerine Düğün Hediyesi Olarak Ev Anahtarı Hediye Eden Abiler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kız kardeşleri evlenen abiler, genç kadın kendini hiçbir zaman yalnız hissetmesin ve ailesinin yanında olduğunu bilsin diye düşünürek düğün hediyesi olarak ev anahtarlarını hediye etti. Abilerden gelen bu düşünceli davranış sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Gelin detaylara birlikte bakalım.