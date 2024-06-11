5 Dondurma İçin 1500 TL İsteyen Esnafın Turiste Verdiği Gözdağı Gündem Oldu: “40 Adamı Karşında Bulursun!”

Turizm cenneti ülkemiz son zamanlarda turistlerden sık sık eleştiri alır hale geldi. Özellikle bu yıl sezonun açılmasıyla birlikte fiyatlara isyan eden turistleri seslerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmak isterken görüyoruz. Çünkü yazlık beldelerde yapılan fiyatlandırmalar dudak uçuklatan türden.