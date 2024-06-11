5 Dondurma İçin 1500 TL İsteyen Esnafın Turiste Verdiği Gözdağı Gündem Oldu: “40 Adamı Karşında Bulursun!”

Turizm cenneti ülkemiz son zamanlarda turistlerden sık sık eleştiri alır hale geldi. Özellikle bu yıl sezonun açılmasıyla birlikte fiyatlara isyan eden turistleri seslerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmak isterken görüyoruz. Çünkü yazlık beldelerde yapılan fiyatlandırmalar dudak uçuklatan türden.
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Bir grup turist arkadaş da 5 dondurma için 1500 TL isteyen esnaf ile yaşadıklarını paylaşmasıyla büyük yankı uyandırdı.
Esnaf bu fiyat karşısında hiçbir geçerli sebebi olmaması gerekirken turisti tehdit etmeye başladı.
“Burası ABD değil, bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun.” diyerek vücut geliştirme ile ilgilenen turistleri tehdit eden esnafı olay yerine gelen polis sakinleştirmeye çalıştı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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