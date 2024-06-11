Palyaço Kostümüyle Çocuklara Balon Yapan Engelli Vatandaşın Yürek Burkan Hikayesi: '4 Bin Lira Maaş Alıyorum'

Düzce'de çocuklara şekilli balon yaparak geçimini sağlamaya çalışan engelli vatandaşın hayat hikayesi yürek burktu. Eşinin de engeli bulunduğunu ve SMA'lı bir kızı olduğunu söyleyen baba '4 bin lira engelli maaşı alıyorum, çark dönsün diye çalışıyorum.' dedi.