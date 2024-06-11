Palyaço Kostümüyle Çocuklara Balon Yapan Engelli Vatandaşın Yürek Burkan Hikayesi: '4 Bin Lira Maaş Alıyorum'

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Düzce'de çocuklara şekilli balon yaparak geçimini sağlayan vatandaşın hikayesi yürek burktu.
Geçirdiği kaza sonucu kolunda engel oluştuğunu belirten Cengiz Aygün isimli vatandaş, eşinin de engel durumu olduğunu, kızının ise Otizmli olduğunu söyledi.
Devletten 4 bin lira engelli maşı aldığını belirten Aygün, 'Balon almak isteyen çocukların aileleri para verirse alıyorum, vermeyenlerden para istemiyorum' dedi. Palyaçolarla ilgili 'Dilenci' ifadesi kullananlara da seslenen Aygün, 'Bizi dilenci gibi görmesinler biz emekçiyiz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz sadece' ifadelerini kullandı. 📹
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