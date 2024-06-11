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Palyaço Kostümüyle Çocuklara Balon Yapan Engelli Vatandaşın Yürek Burkan Hikayesi: '4 Bin Lira Maaş Alıyorum'

Palyaço Kostümüyle Çocuklara Balon Yapan Engelli Vatandaşın Yürek Burkan Hikayesi: '4 Bin Lira Maaş Alıyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 16:11

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Düzce'de çocuklara şekilli balon yaparak geçimini sağlamaya çalışan engelli vatandaşın hayat hikayesi yürek burktu. Eşinin de engeli bulunduğunu ve SMA'lı bir kızı olduğunu söyleyen baba '4 bin lira engelli maaşı alıyorum, çark dönsün diye çalışıyorum.' dedi. 

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Düzce'de çocuklara şekilli balon yaparak geçimini sağlayan vatandaşın hikayesi yürek burktu.

Düzce'de çocuklara şekilli balon yaparak geçimini sağlayan vatandaşın hikayesi yürek burktu.

Geçirdiği kaza sonucu kolunda engel oluştuğunu belirten Cengiz Aygün isimli vatandaş, eşinin de engel durumu olduğunu, kızının ise Otizmli olduğunu söyledi.

Geçirdiği kaza sonucu kolunda engel oluştuğunu belirten Cengiz Aygün isimli vatandaş, eşinin de engel durumu olduğunu, kızının ise Otizmli olduğunu söyledi.

Devletten 4 bin lira engelli maşı aldığını belirten Aygün, 'Balon almak isteyen çocukların aileleri para verirse alıyorum, vermeyenlerden para istemiyorum' dedi. Palyaçolarla ilgili 'Dilenci' ifadesi kullananlara da seslenen Aygün, 'Bizi dilenci gibi görmesinler biz emekçiyiz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz sadece' ifadelerini kullandı. 📹

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