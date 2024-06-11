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Magandalığın Böylesi! İçinde Hasta Olduğuna İnanmadıkları Ambulansın Önünü Kesip Kontrol Ettiler!

Magandalığın Böylesi! İçinde Hasta Olduğuna İnanmadıkları Ambulansın Önünü Kesip Kontrol Ettiler!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 12:29

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Kadıköy'de sirenlerini açarak hasta nakli yapan ambulansın içerisinde hasta olmadığını iddia eden motosikletli iki kişi ambulansın yolunu keserek kontrol etmek istedi. Motosikletteki şahıslar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın şoförü hastayı, magandalara göstermek zorunda kaldı. 

O anlar telefon kamerasına yansıdı. 

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Hasta nakli yapan ambulansın önü motosikletteki iki kişi tarafından kesildi. Ambulansın içerisinde hasta olmadığını iddia eden ikili hastayı görmek istedi.

Hasta nakli yapan ambulansın önü motosikletteki iki kişi tarafından kesildi. Ambulansın içerisinde hasta olmadığını iddia eden ikili hastayı görmek istedi.

Şahısların engellemesi nedeniyle hastayı götüremeyen ambulans sürücüsü kapıyı açtırarak hastayı göstermek zorunda kaldı.

Şahısların engellemesi nedeniyle hastayı götüremeyen ambulans sürücüsü kapıyı açtırarak hastayı göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, motosikletin plakası ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından kayda alındı. 📹

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