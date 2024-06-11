Magandalığın Böylesi! İçinde Hasta Olduğuna İnanmadıkları Ambulansın Önünü Kesip Kontrol Ettiler!

Kadıköy'de sirenlerini açarak hasta nakli yapan ambulansın içerisinde hasta olmadığını iddia eden motosikletli iki kişi ambulansın yolunu keserek kontrol etmek istedi. Motosikletteki şahıslar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın şoförü hastayı, magandalara göstermek zorunda kaldı.

O anlar telefon kamerasına yansıdı.