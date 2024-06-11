Nevşehir'de İlginç Olay! Sıcak Hava Balonunun Halatı Ağaca Takıldı, Ağaç Kökünden Sökülüp Uçtu!

Nevşehir'de sıcak hava balonunun bağlı olduğu bir ağaç kökünden sökülerek havaya yükseldi. İzleyenlerin şaşkın bakışları eşliğinde havaya uçan ağacın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Nevşehir'in sıcak hava balonu turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde bir balonun kalkışı esnasında ilginç bir olay yaşandı.
Kalkış esnasında gerilen yerde sürüklenen halatlardan biri bir ağaca takılarak kökünden söktü.
Ağaç, turistlerin şaşkın bakışları önünde göğe yükselirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 📹
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