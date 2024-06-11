Yavru Köpek ve Kedinin Dostluğu Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak

Sosyal medyada paylaşılan yavru köpek ve kedinin birbirine olan sevgisi gündem oldu. Görüntülerde yavru köpeğin oturan kedinin yanına gelerek sevdiği anlar yer aldı.
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Sosyal medyada paylaşılan yavru köpek ve kedinin görüntüleri izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu.
Görüntülerde yavru köpeğin kedinin yanına gelerek kafasını sevdiği anlar yer aldı. 📹
Görüntülere sosyal medyada gelen yorumlar şu şekilde 👇
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