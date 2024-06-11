Ağrı'da Kalp Nakli Bekleyen Minik Muhammed'in Polislik Hayali Gerçek Oldu

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Ağrı Emniyeti, kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayalini gerçekleştirdi.
Emniyet personeli, minik Çetin'i evinden alarak sırasıyla Toplum Destekli Polis, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yunus Polislerini ziyaret ettirdi.
İl Emniyet Müdürümüz Sn.Yılmaz İPAR ise koltuğunu Çetin'e teslim ederek, 'O artık ekibimizden biri' dedi. 📹
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Güzel haber görünce bi pirzola yemiş gibi sevniyoruz artık