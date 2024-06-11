Görüş Bildir
Haberler
Video
Ağrı'da Kalp Nakli Bekleyen Minik Muhammed'in Polislik Hayali Gerçek Oldu

Ağrı'da Kalp Nakli Bekleyen Minik Muhammed'in Polislik Hayali Gerçek Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 14:47

İçerik Devam Ediyor

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, en büyük hayali polis olmak olan ve kalp nakli bekleyen Muhammed Ensar Çetin'in hayalini gerçekleştirmek polis kıyafeti ile emniyet şubelerini gezdirdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ağrı Emniyeti, kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayalini gerçekleştirdi.

Ağrı Emniyeti, kalp nakli bekleyen ve en büyük hayali polis olmak olan Muhammed Ensar Çetin'in hayalini gerçekleştirdi.

Emniyet personeli, minik Çetin'i evinden alarak sırasıyla Toplum Destekli Polis, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yunus Polislerini ziyaret ettirdi.

Emniyet personeli, minik Çetin'i evinden alarak sırasıyla Toplum Destekli Polis, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yunus Polislerini ziyaret ettirdi.

İl Emniyet Müdürümüz Sn.Yılmaz İPAR ise koltuğunu Çetin'e teslim ederek, 'O artık ekibimizden biri' dedi. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Derya

Güzel haber görünce bi pirzola yemiş gibi sevniyoruz artık